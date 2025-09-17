Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Una venezolana fue asesinada por un presunto sicario, hecho ocurrido la noche del martes 16 de septiembre, en México.

Luego del violento ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, conocido como Barton; sin embargo, ingresó sin signos vitales.

El incidente se registró cuando la venezolana se encontraba en la cuadra 32 de la avenida Argentina, frente al centro comercial Minka, en Callao, Perú. El hecho causó pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona, publicó Panamericana.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades policiales, la mujer se dedicaba a la venta ambulante de caramelos, y también realizaba labores de “jaladora” o “colectora” de unidades de transporte público.

El coronel de la Policía Nacional de Perú, Carlos Zuñiga, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que la investigación está a cargo de la Depincri para esclarecer el móvil del ataque.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Callao, mientras los agentes de la Policía Nacional del Perú revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de identificar al sicario que perpetró el asesinato y dar con su paradero.

