Miércoles 17 de septiembre de 2025
Sucesos

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sospechan de su pareja

Por Greily Nuñez

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una venezolana fue asesinada por un presunto sicario, hecho ocurrido la noche del martes 16 de septiembre, en México.

Luego del violento ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, conocido como Barton; sin embargo, ingresó sin signos vitales.

El incidente se registró cuando la venezolana se encontraba en la cuadra 32 de la avenida Argentina, frente al centro comercial Minka, en Callao, Perú. El hecho causó pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona, publicó Panamericana.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades policiales, la mujer se dedicaba a la venta ambulante de caramelos, y también realizaba labores de “jaladora” o “colectora” de unidades de transporte público.

El coronel de la Policía Nacional de Perú, Carlos Zuñiga, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que la investigación está a cargo de la Depincri para esclarecer el móvil del ataque.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Callao, mientras los agentes de la Policía Nacional del Perú revisan las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de identificar al sicario que perpetró el asesinato y dar con su paradero.

Noticia al Día / Diario 2001

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ministerio de Educación Universitaria y CEGU celebran con un evento la santidad de José G. Hernández y Carmen Rendiles

Ministerio de Educación Universitaria y CEGU celebran con un evento la santidad de José G. Hernández y Carmen Rendiles

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

José Suárez triunfa en su regreso a las Grandes Ligas

El pescador que no sabía nadar

El pescador que no sabía nadar

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Sicarios matan a venezolana frente a un centro comercial en Perú

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Quien pide intervención extranjera renuncia a ser venezolano (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

El COI defiende la participación de Israel y Palestina en los JJOO

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Mbappé lideró remontada en el debut del Real Madrid en Champions

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Alexander Arnold estará de baja entre seis a ocho semanas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 17 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Mirtha Pérez recuerda a su

Mirtha Pérez recuerda a su "Eduardo eterno" con esta hermosa canción

Noticias Relacionadas

Al Dia

El 95 % de los pagos en supermercados se hace en bolívares: Afirma el presidente de ANSA

El dirigente gremial detalló que una compra de productos básicos para una familia de cuatro personas que incluye proteína, alimentos básicos y productos de primera necesidad se promedia en unos 315 dólares
Nacionales

Capturados dos ladrones de centros comerciales en el estado Lara

Capturaron a dos hombres que se dedicaban a la práctica de hurtos nocturnos en establecimientos comerciales

Sucesos

Brutal golpiza dejó a un joven sin poder caminar en Táchira

Un joven de 25 años fue víctima de una brutal golpiza, en la carrera 7, San Juan de Colón, en…
Sucesos

Arrestado en Monte Carmelo por agredir a su esposa e hija en Trujillo

Funcionarios de la Delegación Municipal Sabana de Mendoza detuvieron a Jesús Antonio Maldonado Rivas, de 36 años, en la parroquia y municipio Monte Carmelo, estado Trujillo, acusado de agredir a su esposa y a su hija.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025