Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

A tiros fue asesinado en horas de la noche de este sábado dos de noviembre un hombre identificado como Johan Santiago Pirela Segovia, de 44 años de edad, cuando se encontraba en las afueras de un taller mecánico ubicado en la avenida principal del sector El Siete, parroquia Rafael Urdaneta en el municipio Baralt del estado Zulia.

Reportes preliminares de este suceso indican que el infortunado hombre fue sorprendido por varios sujetos, que sin mediar palabras, le dispararon reiteradas veces hasta dejarlo agonizando en plena vía pública. Acto seguido, los asesinos huyeron del sitio y minutos después, una comisión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) se presentó para resguardar la escena del crimen.

Pirela Segovia fue llevado hasta la emergencia del hospital Luis Razzeti pero ingresó sin signos vitales. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se encuentran investigando los motivos de este homicidio, a fin de determinar se si trata de un crimen por encargo, tomando en cuenta las circunstancias que rodean el hecho.

Noticia al Día