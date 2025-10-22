Sigue en estado crítico la pediatra venezolana agredida en Chile

La pediatra venezolana, Odalys Calderón, sigue en estado crítico tras sufrir una brutal agresión el pasado 22 de septiembre, en Chile.

Familiares de Calderón exigen a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. La médica, radicada desde hace años al norte de ese país, permanece recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Cisternas, sitio en el que también prestó servicios profesionales.

Medios chilenos indicaron que la pediatra fue agredida por su expareja, por lo que el caso estaría siendo investigado como un intento de feminicidio. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la Policía de Investigaciones (PDI) ni por el Ministerio Público.

En declaraciones difundidas por el medio El Vinotinto de Chile, Jorge Rubén Calderón Segovia, hermano menor de la víctima, informó que la doctora continúa en terapia intensiva con pronóstico reservado.

