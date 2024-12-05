Sigue la búsqueda del sospechoso de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare

La Policía está buscando a un atacante que disparó y mató al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en lo que la Policía describió como un ataque audaz y deliberado en el corazón de la ciudad de Nueva York.

El atacante enmascarado estaba “acechando” afuera del Hilton Midtown poco antes de las 7 a.m. del miércoles, según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, mientras Thompson se dirigía al hotel para asistir a la conferencia anual de inversores de su empresa.

Cuando Thompson se acercó al edificio, una figura oscura con capucha y una mochila gris apareció a unos metros del ejecutivo y le disparó en la espalda, según muestra un video de vigilancia obtenido por CNN.

Thompson tropezó hacia adelante antes de girar para enfrentar al agresor y caer al suelo. El atacante caminó con calma hacia el CEO y continuó disparando, pareciendo despejar un atasco en el arma momentáneamente antes de disparar de nuevo, muestra el video.

Thompson fue declarado muerto menos de media hora después del incidente, y la búsqueda del responsable, que huyó hacia Central Park, continúa este jueves. La Policía está revisando el video de vigilancia y examinando pistas que el tirador pudo haber dejado al huir de la escena.

Las palabras “negar”, “defender” y “deponer” fueron encontradas en las cápsulas de balas descubiertas en la escena del tiroteo, informó ABC News citando fuentes policiales.

De esta manera, la Policía sigue con la búsqueda y espera encontrar al responsable lo más rápido posible.

