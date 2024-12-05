Lunes 22 de septiembre de 2025
Sigue la búsqueda del sospechoso de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare

Sigue la búsqueda del sospechoso de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Sigue la búsqueda del sospechoso de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare
La Policía está buscando a un atacante que disparó y mató al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en lo que la Policía describió como un ataque audaz y deliberado en el corazón de la ciudad de Nueva York.

El atacante enmascarado estaba “acechando” afuera del Hilton Midtown poco antes de las 7 a.m. del miércoles, según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, mientras Thompson se dirigía al hotel para asistir a la conferencia anual de inversores de su empresa.

Cuando Thompson se acercó al edificio, una figura oscura con capucha y una mochila gris apareció a unos metros del ejecutivo y le disparó en la espalda, según muestra un video de vigilancia obtenido por CNN.

Thompson tropezó hacia adelante antes de girar para enfrentar al agresor y caer al suelo. El atacante caminó con calma hacia el CEO y continuó disparando, pareciendo despejar un atasco en el arma momentáneamente antes de disparar de nuevo, muestra el video.

Thompson fue declarado muerto menos de media hora después del incidente, y la búsqueda del responsable, que huyó hacia Central Park, continúa este jueves. La Policía está revisando el video de vigilancia y examinando pistas que el tirador pudo haber dejado al huir de la escena.

Las palabras “negar”, “defender” y “deponer” fueron encontradas en las cápsulas de balas descubiertas en la escena del tiroteo, informó ABC News citando fuentes policiales.

De esta manera, la Policía sigue con la búsqueda y espera encontrar al responsable lo más rápido posible.

Noticia al Dia

