Solicitan juicio virtual para venezolanos imputados por trata de personas en Chile

Las autoridades policiales en Chile, solicitaron que los imputados por el caso de trata de personas participen del juicio de forma telemática.

Advirtieron que en el traslado pueden ser rescatados, esto debido a la vinculación de los acusados con la banda internacional del Tren de Aragua.

Este lunes debía comenzar el juicio contra los ocho acusados por el traslado ilegal de mujeres desde Colombia y Venezuela a Chile, para explotación sexual. Esta investigación se inició en 2020.

Posible “rescate con poder de fuego”



Si bien se aplazó para el martes el inicio de esa instancia procesal, los jueces permitieron a Gendarmería plantear nuevamente la solicitud para que los acusados no sean trasladados los 50 días que se estima dure el juicio. En su lugar, proponen que comparezcan por vía telemática desde la cárcel.

El abogado del organismo, Salomón Figueroa, argumentó en la solicitud que Gendarmería no cuenta con vehículos blindados para disponer traslados de esta naturaleza y “ante un eventual rescate con poder de fuego”.

La Defensoría Penal y los defensores particulares se sumaron a la petición, mientras que la Fiscalía, la Delegación Presidencial y el INDH, como querellantes, no se opusieron y dejaron en las juezas la decisión.

Finalmente, fue la magistrada Antonia Flores quien informó que se rechazó la solicitud de Gendarmería, pero sin descartar que posteriormente, ante nuevos antecedentes, se pueda reconsiderar el traslado de los acusados.

Los ocho acusados —principalmente venezolanos y colombianos, además de una chilena— enfrentan cargos por trata de personas adultas y menores de edad para la explotación sexual, así como tráfico de drogas, porte de armas prohibidas y asociación ilícita, arriesgando hasta el presidio perpetuo como pena.

