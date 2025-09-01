Lunes 01 de septiembre de 2025
Solo en Maracaibo: Grupo de indígenas se llevaron un muerto "a juro" del Hospital Central

Tras el fallecimiento en plena intervención quirúrgica de una persona identificada como Kellibeth González González, de 39 años de edad, sus familiares enardecidos con el equipo de médicos que la estaba operando, irrumpió en el área de pabellón del Hospital Central y se llevaron el cadáver a la fuerza.

Por Noticia al Dia

Solo en Maracaibo: Grupo de indígenas se llevaron un muerto
El grupo de indígenas irrumpió en el hospital Central y a la fuerza se llevaron el cuerpo de Kellibeth González González (39). Foto: RRSS.
Esta situación ameritó la intervención de funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), quienes a pesar de sus esfuerzos, no pudieron impedir que el grupo de indígenas lograran su cometido, indignados ante el repentino deceso.

Esta situación ameritó la intervención de funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), quienes a pesar de sus esfuerzos, no pudieron impedir que el grupo de indígenas lograran su cometido, indignados ante el repentino deceso.

La información que hasta el momento se tiene de este hecho, indica que Kellibeth González González fue sometida hace días a una operación de bypass gástrico en una reconocida clínica marabina. Durante el proceso postoperatorio presentó sangrado que luego se convirtió en una hemorragia interna.

Debido a esto, fue llevada de emergencia hasta el Hospital Central en donde murió en horas de la mañana de este lunes primero de septiembre mientras un equipo de galenos le controlaban la hemorragia. Sus parientes al enterarse del deceso, estallaron en rabia y entraron a la fuerza al recinto.

Las autoridades competentes en materia de seguridad se encuentran investigando a fondo esta situación para determinar si González falleció por una complicación de salud o por una mala praxis médica.

