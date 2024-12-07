Su último deseo trascendió fronteras: Murió Andrea Berríos acompañada de sus familiares

El deseo de Andrea, trascendió fronteras. Logró reencontrarse y abrazar a su hermana, quien era la última pariente que le faltaba por despedirse

Andrea Berríos, murió la madrugada del viernes 6 de diciembre, en un hospital de Táchira. Esta mujer de 28 años y tachirense, fue diagnosticada hace unos meses de leucemia linfoblástica en Estados Unidos.

Enfrentó duras batallas contra su enfermedad movida por el deseo de compartir sus últimos días junto a su familia, en especial con su único hijo, Kirwin, de nueve años.

Los médicos tratantes en Estados Unidos, muy certeros en sus diagnósticos, le sugirieron que buscara la compañía incondicional de sus seres queridos, estimando que solo le quedaban dos semanas de vida. Así fue.

Ayuda de influencer

Sus últimos días los vivió asumiendo el reto de llegar a su tierra, puesto que se le había perdido el pasaporte y sólo guardaba unas fotos, situación que hacía casi que imposible que las autoridades de migración la dejaran abordar un avión.

Sin embargo, Llamó la atención de influencers, quienes asumieron el reto de ayudarla y luego de tantos trámites de migración, Andrea fue esperada por los brazos y el corazón de su hijo. El, en el aeropuerto, al verla cruzar las puertas de salida, corrió a abrazarla y entregarle un ramo de flores como se aprecia en la fotografía de esta nota realizada por el medio La Nación.

En los últimos días hubo cierta alegría en sus familiares. Al parecer, los valores de algunas pruebas habían mejorado. El jueves 5 de diciembre compartió con su familia en un centro comercial de la ciudad. La vieron tranquila. Cayendo la tarde comentó que se sentía mal. Con la urgencia del caso, la llevaron al hospital del Seguro Social donde falleció.

