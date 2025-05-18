Tiroteo en un "amanecedero" dejó un venezolano y tres hombres muertos en Colombia

Un asalto a mano armada registrado en horas de la madrugada de este sábado 17 de mayo en una tasca ubicada en la zona rural del municipio de Balboa, al sur del departamento del Cauca en Colombia, dejó como resultado un venezolano masacrado a tiros junto a otros tres hombres.

El muchacho de nacionalidad venezolana fue identificado como Carlos Daniel Sandoval Rodríguez, quien no sobrepasaba los 25 años de edad. Los tres colombianos respondían a los nombres de Óscar Mera Vivas (45), Jonier Martínez Bolaños (23) y Héctor Fabio Bolaños (25).

Todos fueron atacados por sujetos fuertemente armados que irrumpieron en el establecimiento y sin mediar palabras comenzaron a disparar contra las víctimas. En algunas partes de Colombia los "amanecederos" están prohibidos. La Policía Nacional de Colombia inició las investigaciones.

Noticia al Día / Agencias