Todo acabó para  Jessica Karina en una cuneta de un mugroso camino de Tibú

Como a muchas bellas venezolanas que se marchan en busca de un futuro dorado y consiguen la muerte, le sucedió a Jessica Karina Rivera Abreu quien – según informa el diario La Opinión de Cúcuta- fue encontrada muerta en la cuneta de un mugroso camino en Tibú, corregimiento de La Gabarra.

La chica, al parecer, tenía un romance con un sujeto de la zona quien la citó. Hubo gritos, discusión y, al amanecer, hallaron el cuerpo boca abajo, con una herida en el cuelo y señas de haber sido arrollada.

En ese camino terminó todo para Jessica Karina.

