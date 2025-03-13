Trágica y dolorosa muerte de una adolescente de 14 años arrollada en la avenida Milagro Norte

Una adolescente de 14 años, murió arrollada por el conductor de un camión cisterna, en la avenida Milagro Norte, a la altura de La Barraca, en el municipio Maracaibo del estado Zulia. El suceso ocurrió la tarde del miércoles 12 de marzo.

La víctima quedó identificada como, María Kamila Muñoz Fuenmayor.

Se conoció, que un motorizado trasladaba a la joven junto a su hermana por la referida vialidad, cuando visualizó un camión cisterna e intentó pasarlo por el lado derecho.

Desafortunadamente, el motorizado perdió el control y los tres ocupantes se cayeron. Tanto el chofer de la moto como la otra joven quedaron del lado de la acera, pero la menor cayó a la carretera, siendo impactada por las ruedas traseras del automotor de carga pesada.

El impacto paralizó la vialidad y los ciudadanos comenzaron a aglomerarse en el lugar. La joven fue llevada de urgencias al Hospital Adolfo Pons, donde murió una hora después debido a un trauma craneoencefálico severo.

Conductores detenidos

Al lugar se presentaron efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, adscritos al servicio de Tránsito Terrestre, quienes realizaron la detención de ambos conductores. El dueño del camión espera que se aclaren los hechos.

"El camión iba manejado por otro señor, quien estaba acompañado de otro hombre. El copiloto se percata de la caída del motorizado y le dice al chofer que se detenga, pero ya le había pasado por encima a la joven, no había nada que hacer, hay un video donde se ve claramente lo sucedido y solo le pido a las autoridades que tomen eso en cuenta. Es lamentable lo que pasó con esa niña, pero no fue culpa del cisterna", informó el dueño del camión, Javier Ojeda, para Noticia al Día.

Indicó, que ambos conductores serán presentados este jueves a tribunales.

Noticia al Día