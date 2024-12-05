Tras las rejas falso administrador de un gimnasio por violar a una adolescente en San Francisco

Funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco, arrestaron a un hombre por presuntamente violar a una adolescente de 17 años.

Los oficiales atendieron la denuncia presentada por la adolescente afectada, quien relató lo sucedido.

La victima contó, que José Luis Roa Montilba, de 38 años de edad, se hizo pasar por el administrador de un gimnasio y le pidió que lo acompañara a una oficina del establecimiento. Una vez en el lugar, el señalado la agredió, realizó actos lascivos y abusó sexualmente de ella.

Roa, fue llevado al comando policial y todo el procedimiento quedó a disposición del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa