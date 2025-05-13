Tras las rejas madre y vecino por trato cruel y abuso sexual contra niña de 5 años en Carora

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), realizaron la detención de Marianny Paola Briceño González (23) y, Francisco José Pineda Gil (60), por trato cruel y abuso sexual contra una niña de 5 años.

Las investigaciones comenzaron por una denuncia emitida por la maestra de la niña.

Al investigar, determinaron, que Briceño golpeaba a su hija con un cable y luego la enviaba a la vivienda de su vecino Pineda para que este la abusara sexualmente.

Estos delincuentes quedaron bajo arresto y el caso quedó en fiscalía.

Noticia al Día