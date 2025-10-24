Tras las rejas por manipular el precio del dólar en el país

Dos hombres quedaron detenidos por manipular el precio del dólar, en el país. La información la dio a conocer el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, y reseñado por el medio Últimas Noticias.

Ambos señalados integraban una red dedicada a la manipulación cambiaria al margen del precio colocado a las divisas por el Banco Central de Venezuela (BCV) mediante procesos de subastas, lo cual redunda en la devaluación del Bolívar.

En el comunicado, el Ministerio de Interiores indicó: "A través de investigaciones, el Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes) determinó que los ciudadanos José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera, integraban una red dedicada a actividades ilícitas".

Agregó, que la red se especializaba en el comercio ilegal de plataformas y cuentas bancarias, utilizando software automatizado a través de la plataforma Binance, con el objetivo de manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas.

"La acción delictiva de Silva Moreno y Valera Aristimuño impactan de forma negativa en el valor del Bolívar y el mercado cambiario nacional, enmarcando su actuar en la llamada guerra económica contra el Estado Venezolano", precisó el mandatario.

Durante el procedimiento, fueron incautados una laptop que contenía el software malicioso, teléfonos celulares marca iPhone y otros equipos electrónicos destinados a la captación de usuarios.

El comunicado del Ministerio de Interiores fue acompañado de un video donde se revela que los detenidos realizaban entre 30 y 80 operaciones diarias movilizando entre mil y 3 mil dólares por transacción, aplicando un tipo de cambio hasta 58% superior al oficial, lo que generaba beneficios de varios millones de bolívares por día.

Noticia al Día / Últimas Noticias