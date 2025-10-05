Domingo 05 de octubre de 2025
Al Dia

Tres heridos dejó accidente en moto en la Av. El Milagro

En el accidente estuvo también involucrado un vehículo Malibú quien se dio a la fuga. Al sitio del suceso acudieron funcionarios de Polimaracaibo y Cuerpo de Bomberos de Maracaibo para realizar el levantamiento del accidente y trasladar a los tres heridos, un motorizado y sus dos acompañantes (una de sexo femenino), a un centro médico asistencial.

Por José Gregorio Flores

El accidente dejó como resultado tres personas heridas. Foto: Alcaldía de Maracaibo.
Un motorizado identificado como José Andrés Ortiz Márquez (26) resultó herido junto a dos acompañantes en un accidente ocurrido en la avenida El Milagro, frente al Destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana, en horas de la mañana de este domingo.

En el accidente estuvo también involucrado un vehículo Malibú quien se dio a la fuga. Al sitio del suceso acudieron funcionarios de Polimaracaibo y Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, para realizar el levantamiento del accidente y trasladar a los tres heridos, un motorizado y sus dos acompañantes (una de sexo femenino), a un centro médico asistencial.

Los otros dos heridos quedaron identificados como José Villasmil (47) y María Barrios. Autoridades de la Policía de Maracaibo informaron que hoy domingo se han presentado varios casos de jóvenes conduciendo en estado de ebriedad, tema que será tocado en la próxima reunión de seguridad ya que se deben tomar acciones severas y cumplimiento de los horarios de los bodegones y discotecas que funcionan en la ciudad.

El llamado es a la reflexión de que se debe conducir cumpliendo las normas de tránsito, para evitar accidentes que cada día son mayores en la ciudad. En este sentido, se espera la Ley que se discute en el Consejo Legislativo del Zulia sobre la normativa para los motorizados.

Noticia al Día / Prensa Alcaldía de Maracaibo

