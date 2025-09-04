Tres heridos dejó choque de camión contra un árbol en la Sierra de Perijá

Tres personas resultaron heridas en horas de la madrugada de este jueves cuatro de septiembre luego de sufrir un accidente de tránsito, ocurrido en la carretera que conduce hacia la Misión del Tukuko en la Sierra de Perijá, parroquia Libertad, municipio Machiques de Perijá del estado Zulia.

Informes preliminares de este suceso indican que el chofer de un camión marca Chevrolet, modelo 350, por una presunta falla mecánica, perdió el control y se salió de la vía, cuando solo le faltaban dos kilómetros para llegar a la comunidad indígena de los Ángeles del Tukuko, específicamente en una curva cerca del balneario "Los tres pozos".

La unidad se desplazaba desde el poblado de "Ataposha" hacia El Ambulatorio Rural II El Tukuko a llevar a un enfermo de la referida comunidad para que lo atendieran. Los heridos fueron identificados como Nerio Suárez (conductor del camión), Sofía Serpashi y Nerio Alexander Suárez Serpashi (paciente).

Tras el accidente, todos fueron llevados hasta el Ambulatorio Rural II del Tukuko donde fueron atendidos por médicos de guardia. Afortunadamente las personas sufrieron sólo heridas leves. El vehículo impactó contra un árbol donde quedó atrapado, evitando que se fuera más allá del barranco.

Noticia al Día / Con información de Sergio Suárez.