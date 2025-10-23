Jueves 23 de octubre de 2025
Sucesos

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Un adolescente entre los detenidos

Por Greily Nuñez

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un zuliano fue asesinado y enterrado en un terreno baldío de la urbanización Francisco de Miranda, en Coro.

El crimen de, Jorge Antonio Mendoza González, de 45 años, se dio a conocer el pasado lunes 20 de octubre, cuando su cadáver fue encontrado en la citada dirección.

Medios locales reseñaron que Mendoza viajó desde la Costa Oriental del Lago hacia Falcón, en un Chevrolet Cavalier, de color beige y en compañía de su cuñado. Presuntamente, fueron interceptados por unos antisociales, quienes abandonaron el carro en el barrio 5 de Julio de la referida ciudad.

Desde su desaparición, la familia del zuliano denunció lo sucedido y comenzó la búsqueda, aquella que terminó en tragedia al encontrar su cuerpo sepultado.

Las investigaciones determinaron que tres hombres cometieron el homicidio. Entre los detenidos se encuentra un adolescente, de 16 años, apodado "Kiki", quien llevó a los detectives hasta el sitio donde se efectuó el dantesco hallazgo.

Además del menor de edad, fueron aprehendidos dos hombres, a quienes identificaron por sus apodos como "El Pitufo" y "Gere". Hasta los momentos se desconoce cuál de ellos era el cuñado de la víctima.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Lago Pádel celebra su primer aniversario con la Primera Edición de la Copa Tibisay

Villa Inés, la casa que se convirtió en Centro Comercial: Donde reviven los relojes de pared

Villa Inés, la casa que se convirtió en Centro Comercial: Donde reviven los relojes de pared

Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028

Messi renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

El público de Madrid ovacionó el estreno de la película venezolana

El público de Madrid ovacionó el estreno de la película venezolana "Creer o morir" donde el zuliano ‘Omalbito’ está triunfando

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

Robó el teléfono de una trabajadora farmacéutica y lo pillaron las cámaras en San Francisco

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

¡Ni pa’ patacones, pues!: Kilo de plátanos roza los 400 bolívares

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Caribes se llevó la victoria ante Bravos y dividió en Puerto La Cruz

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

Menopausia prematura en mujeres antes de los 40

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

¿Sabías que la prolactina alta afecta también a adolescentes?

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Tigres supera a Cardenales y mantiene el liderato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 23 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 23 de octubre

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

La mamá de los ‘palos de agua’

La mamá de los ‘palos de agua’

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

¡Histórico! Águilas se convierte en el primer equipo en conectar dos cuadrangulares con las bases llenas en un inning

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ondas tropicales N° 50 y 51 se acercan al territorio venezolano

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Ministro de Cultura Ernesto Villegas inauguró la vigésimo primera edición de la FILVEN en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Zulia

Los Hijos de la Chinita: Agrupación gaitera infantil y juvenil celebra un año de éxito y nuevas producciones

Los Hijos de la Chinita, una agrupación gaitera infantil-juvenil originaria de Cabimas, están celebrando un año en la palestra musical, marcado por el éxito y varios logros destacados. Durante este tiempo han obtenido el Mara de Oro como agrupación revelación y han compartido escenario con reconocidos exponentes del Zulia como Barrio Obrero, BHG y Jumaira González del Coquimba.
Al Dia

Consternación en Chile: Reconocido camarográfo mató a sus dos hijos gemelos con condiciones especiales y luego se suicidó

El hallazgo de tres cuerpos sin vida en una vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile,…
Al Dia

En 102 millones de dólares estiman el valor de las joyas robadas del Louvre en París

Los ladrones utilizaron una escalera montada en un camión para acceder a la Galería Apolo a través de una ventana. El robo se ejecutó en siete minutos

Sucesos

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

La tenía amenazada

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025