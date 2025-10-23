Tres hombres mataron y enterraron a un zuliano en Coro

Un zuliano fue asesinado y enterrado en un terreno baldío de la urbanización Francisco de Miranda, en Coro.

El crimen de, Jorge Antonio Mendoza González, de 45 años, se dio a conocer el pasado lunes 20 de octubre, cuando su cadáver fue encontrado en la citada dirección.

Medios locales reseñaron que Mendoza viajó desde la Costa Oriental del Lago hacia Falcón, en un Chevrolet Cavalier, de color beige y en compañía de su cuñado. Presuntamente, fueron interceptados por unos antisociales, quienes abandonaron el carro en el barrio 5 de Julio de la referida ciudad.

Desde su desaparición, la familia del zuliano denunció lo sucedido y comenzó la búsqueda, aquella que terminó en tragedia al encontrar su cuerpo sepultado.

Las investigaciones determinaron que tres hombres cometieron el homicidio. Entre los detenidos se encuentra un adolescente, de 16 años, apodado "Kiki", quien llevó a los detectives hasta el sitio donde se efectuó el dantesco hallazgo.

Además del menor de edad, fueron aprehendidos dos hombres, a quienes identificaron por sus apodos como "El Pitufo" y "Gere". Hasta los momentos se desconoce cuál de ellos era el cuñado de la víctima.

Noticia al Día