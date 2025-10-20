Lunes 20 de octubre de 2025
Sucesos

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Regresaban de una excursión en El Chorro de San Miguel

Por Greily Nuñez

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos fue el saldo que dejó el vuelco de una camioneta, en la carrera del caserío San José, municipio Ospino de Portuguesa.

El grupo regresaba de una excursión en El Chorro San Miguel. En la camioneta Toyota Hilux gris, año 2007, placas A03E06V, iban cuatro mujeres, un adolescente y cuatro hombres.

Según el reporte de los cuerpos policiales, el conductor de la unidad perdió el control del vehículo tras presentarse una falla, reseño el medio Portuguesa Reporta.

Las víctimas quedaron identificadas como Dulce Marta Cedeño Urquiola (30), Sarat Lisbeth Lugo Escalona (24), y Nancy Carolina Jiménez Yepez, de 31 años.

El reporte oficial acotó que entre los heridos hay un adolescente de 16 años y cuatro adultos, identificados como Daniel Alejandro Ortíz López (29); conductor del vehículo, Jesús Alejandro López Parra (29), Kelvis Jesús Flores Alejos (31) y Gijaly Fabiana Escalona Grisman (26). Todos ingresaron al Hospital Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure.

