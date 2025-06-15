Tres personas resultaron heridas en accidente de tránsito en Pomona

La tarde del 15 de junio se registró un accidente vehicular en las inmediaciones de los transformadores de Pomona, en Maracaibo, que dejó como saldo tres personas lesionadas.

Según el periodista, Jhorman Cruz, el hecho estuvieron involucrados un Toyota Corolla y un Chevrolet Spark. Entre los heridos se encuentran Carmelo Negrete, de 74 años, y Sergio Negrete, de 42, quienes fueron atendidos por la Brigada de Emergencia de la Policía Nacional Bolivariana.

Una tercera persona, cuya identidad no ha sido confirmada, viajaba a bordo del Corolla y fue auxiliada por el cuerpo de Bomberos de Maracaibo. Se presume que esta persona podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital General del Sur para recibir atención médica.

Noticia al Día