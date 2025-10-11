Tres pescadores rescatados y dos desaparecidos al hundirse una embarcación en el Lago de Maracaibo

Una embarcación se hundió en el Lago de Maracaibo. Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado 11 de octubre, cuando los pescadores de la población de Ceuta reportaron la situación.

El remolcador, conocido como Don Rafael, prestaba sus servicios para la industria petrolera en el área operacional conocida como Ceuta Lago.

Al parecer, tres pescadores fueron rescatados y dos siguen desaparecidos, según reseñó el medio Noticias Col.

Indicaron, que las causas del siniestro podrían estar relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la madrugada o alguna falla mecánica de la embarcación.

En el área se encuentran autoridades marítimas y organismos de búsqueda y salvamento, quienes continúan las labores de rastreo y rescate de los tripulantes desaparecidos.

