Tres tíos y un vecino abusaban sexualmente de una niña de 12 años en Miranda

Un trágico caso salió a la luz en Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, luego de que una niña de 12 años, fuera víctima de abusos sexuales por parte de sus tres tíos y su vecino.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) recibió la denuncia y se trasladó hacia el sector Los Alpes, en el municipio Tomás Lander, donde se realizaron las detenciones.

Los sujetos arrestados fueron identificados como Héctor Antonio Bermúdez Urbina, de 21 años; Darwin Joel Bermúdez Urbina (18) y Yordin Jesús Urbina (25).

También quedó detenida Marjorie Josefina Urbina (47), así como Henrry David Mejías Chico (60), un vecino implicado en los abusos.

Atravesaba condiciones inhumanas



Las investigaciones revelaron que la niña vivía en condiciones deplorables. Detallaron, que su familia no solo la maltrataba físicamente, sino que también ofrecía a otros vecinos la oportunidad de abusar de ella. Según las autoridades, Mejías proporcionaba alimentos y cigarrillos a la familia a cambio de poder acceder a la menor.

La situación salió a la luz cuando la madre de la niña regresó al país y notó cambios preocupantes en el comportamiento de su hija. Tras una conversación sincera con la menor, la madre decidió presentar una denuncia ante el CICPC.

Todos los detenidos quedaron bajo custodia del Ministerio Público mientras las investigaciones continúan.