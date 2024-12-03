Sábado 20 de septiembre de 2025
Por Greily Nuñez

Tres venezolanos y un peruano secuestraron a empresario en San Martín de Porres
Tres personas de nacionalidad venezolana (incluyendo una fémina) y un peruano, fueron detenidos por la Policía Nacional de Perú, por mantener secuestrado a un empresario.

Los detenidos quedaron identificados como: Michael Gómez Alexander, Jonathan Andrés Castillo Farias, Bryan Zúñiga Sánchez y Caridad Pimentel. La Policía busca a los otros miembros de la organización delictiva.

El rescate se produjo la mañana de este tres de diciembre, en la localidad de Jirón Sao Paulo, en el distrito de San Martín de Porres, en Perú.

Según el reporte policial, los delincuente exigían la suma de 60 mil soles ($16.000) para liberarlo.

Los antisociales pertenecerían a una banda a la que también se le adjudica el secuestro de otro empresario ocurrido el pasado mes de agosto.

El general PNP Marco Conde, jefe de la Dirincri, dijo a RPP que el empresario presentaba signos de tortura. El empresario fue secuestrado el lunes, a las 3: 00 de la tarde, en el distrito de Los Olivos.

De acuerdo con Conde, los secuestradores lo habrían seguido desde su negocio, en el mercado La Huaca; y procedieron a raptarlo cuando se encontraba cerca de su domicilio.

Noticia al Día / Diario 2001

