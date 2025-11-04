Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

TSJ aprobó extradición de El Caracas

La policía de Colombia lo presentó como una pieza que lideraba “acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y control territorial en la frontera colombo – venezolana”, detallaron los medios de ese país

Por Greily Nuñez

TSJ aprobó extradición de El Caracas
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó la extradición de José Antonio Márquez Morales (El Caracas), cabecilla de una banda criminal que opera en el Zulia, informó el medio últimas Noticias.

El antisocial fue detenido el pasado Primero de octubre, en Valledupar, departamento del Cesar, Colombia.

La policía de Colombia lo presentó como una pieza que lideraba “acciones terroristas con explosivos, homicidios, tráfico de armas de fuego y control territorial en la frontera colombo – venezolana”, detallaron los medios de ese país.

Al conocer sobre su detención en Colombia, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía 69° a Nivel Nacional con competencia plena, solicitó iniciar el proceso de extradición.

Para ello consignó un escrito ante el Tribunal Especial 3° con competencia en delitos asociados al terrorismo, donde relataron los pormenores del último ataque perpetrado por integrantes de la banda El Caracas contra un establecimiento comercial en Maracaibo.

El ataque ocurrió el pasado mes de febrero del 2023, al supermercado Samba Latino, ubicado en la avenida 15 Delicias, Maracaibo.

Al local llegó el delincuente, Junior Andrés Báez, y disparó contra los cajeros y clientes que se encontraban en el lugar, logrando herir a seis personas. Luego huyó en una moto tras dejar un panfleto donde El Caracas asumía la responsabilidad del hecho.

Cuando ocurrió ese evento, el Tribunal Especial Tercero Antiterrorista emitió una orden de aprehensión contra Márquez Morales por la presunta comisión de los delitos de tráfico de armas y municiones, obstrucción a la libertad de comercio, terrorismo, asociación agravada, extorsión agravada y homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles.

Argumentos

Para argumentar la solicitud de esa orden de aprehensión, el Ministerio Público describió a la banda criminal fundada por El Caracas como “uno de los grupos delictivos organizados con mayor impacto negativo al país”.

Algunos de los integrantes de esa estructura criminal han sido apresados por organismos de seguridad y les fijan como sitio de reclusión el Centro Penitenciario Francisco Delgado Rosales, antiguo Retén El Marite (Maracaibo).

Los magistrados constataron que el trámite de extradición reúne los requisitos establecidos en las leyes venezolanas y los tratados suscritos por Venezuela y Colombia. En razón de ello, declararon procedente la extradición “por cuanto hay razones suficientes de hecho y de derecho, para que (Márquez Morales) sea juzgado en territorio venezolano…”, según se lee en la sentencia 663 redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas de la Sala Penal, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno.

Noticia al Día / Últimas Noticias

