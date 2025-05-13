La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó un recurso que pretendía anular la condena de 30 años de prisión impuesta a Carlos Gabriel Herrera Milazzo, quien fue hallado culpable de abusar sexualmente de su hijastra y luego arrojarla desde un piso 7, situación que le causó la muerte.

Los magistrados igualmente confirmaron la condena de 12 años que decretaron contra la madre de Carlos Gabriel, identificada como Lorena Mercedes Milazzo Istúriz.

Tales decisiones están contenidas en la sentencia 222 redactada por la magistrada Elsa Gómez y convalidada por sus colegas de la Sala Penal, Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno. En esa sentencia se narra que los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2022 en el bloque 40, urbanización Menca de Leoni, Guarenas (Miranda).

En ese inmueble vivía Carlos Herrera con su hijastra de 12 años, cuya madre había migrado a Estados Unidos para hacer un piso económico y poder llevarla consigo. Desde esa separación, su padrastro abusaba de la menor. Pero ese 24 de enero, el sujeto abusó de la niña y luego le golpeó la cabeza con un objeto macizo que la derribó. Él creyó que estaba muerta y arrojó el cuerpo aún con vida desde la ventana de la habitación (piso 7) para luego decir que la niña se había suicidado, refiere la investigación.

Para el momento del hecho se encontraba presente en el apartamento Lorena Milazzo, madre de Carlos Herrera, quien procedió a limpiar los rastros de sangre y con ello desviar la responsabilidad de su hijo.

Por esos hechos, madre e hijo fueron imputados: él, por femicidio agravado y abuso sexual a niña con penetración en grado de continuidad. Ella, por omisión en el delito de femicidio agravado.

El juicio contra Herrera y su madre comenzó el 25 de noviembre de 2022 en el Tribunal 1.° de Juicio de Miranda, extensión Barlovento, y culminó el 28 de julio de 2023 cuando le impusieron a él la pena máxima y a ella 12 años. Dicha condena fue ratificada por la Corte de Apelaciones el 1.° de agosto de 2024, razón por la cual acudieron a la Sala Penal, donde consignaron un recurso de casación.

La única denuncia en ese recurso refiere que el Ministerio Público (MP) no debió informarle a la víctima indirecta (madre de la niña) los resultados del juicio, porque esa es una labor del tribunal, según criterio de los condenados.

Los magistrados rechazaron tal denuncia y recordaron que entre las atribuciones del MP está la de ‘’velar por los intereses de la víctima en el proceso y ejercer su representación cuando se le delegue o en caso de inasistencia de esta al juicio…”.

Al declarar desestimado el recurso de casación, los magistrados dejaron incólumes las condenas impuestas a Carlos Herrera y a su madre Lorena Milazzo.

El 24 de enero del año 2022 ocurrió el femicidio de Sofía Valentina Yanes Romero, tras ser violada y lanzada del piso 7 del bloque 40 de la urbanización Menca de Leoni en Guarenas, estado Miranda.

Los familiares que estaban a cargo de su cuidado eran su padrastro, Carlos Gabriel Herrera Milazzo (30 años) y Lorena Mercedes Milazzo Istúriz, madre del femicida, quienes trataron de ocultar el asesinato señalando que se trataba de un suicidio.

