Ultiman a venezolano cerca de la fiscalía de Fonseca, Colombia

Un joven venezolano fue ultimado de varios disparos, en la orilla del río Ranchería, en Fonseca, Colombia.

La víctima, conocida como "El Pegao", tenía 23 años. El crimen ocurrió cerca de la Fiscalía. Vecinos reportaron detonaciones y encontraron el cuerpo con múltiples impactos de bala en la cabeza, informó el diario La Guajira.

El crimen fue notificado a las autoridades competentes y el CTI realizó el levantamiento del cadáver. Las autoridades investigan los motivos y los autores del hecho.

Noticia al Día