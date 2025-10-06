Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

La división de investigaciones de homicidios del CICPC, detuvieron a cuatro delincuentes por el asesinato de Michael Alexander Garnier Montero (28), ocurrido en horas de la madrugada del pasado 29 de septiembre, en el sector San Andrés, en Caracas.

Los detenidos fueron identificados como: Daniel David Dinamarca Rodríguez (32), Aiker Alexander García Villaroel (20), Wileanyer Daveliux Fernández Zarraga (20) y Brailyn Alfredo Pacheco González, de 25 años.

Las autoridades informaron, que Garnier se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, junto a los cuatro hombres, quienes estaban con sus parejas.

Sin embargo, Garnier irrespetó a una de las féminas, motivo por el cual los victimarios le propinaron una fuerte golpiza que le causó la muerte, utilizando armas blancas y golpeándolo con un segmento de viga.

Luego de cometer el homicidio, los victimarios dejaron el cuerpo sin vida en el baño de la vivienda. Al día siguiente, regresaron al lugar con la intención de ocultar el cuerpo, procediendo a desmembrarlo con armas blancas. Sin embargo, no lograron culminar su objetivo, dejando al occiso en la planta baja del inmueble para luego darse a la fuga.

Como elementos de interés criminalístico se colectaron tres sábanas, un segmento de una viga doble T, un machete, dos serruchos, una mandarria, un cuchillo, una navaja, una correa, varias prendas de vestir, un teléfono y una Empire Keeway, modelo RKV-200, placas AG3I73M; puestos a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público.

