Lunes 06 de octubre de 2025
Sucesos

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Entre seis hombre le asestaron una golpiza

Por Greily Nuñez

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La división de investigaciones de homicidios del CICPC, detuvieron a cuatro delincuentes por el asesinato de Michael Alexander Garnier Montero (28), ocurrido en horas de la madrugada del pasado 29 de septiembre, en el sector San Andrés, en Caracas.

Los detenidos fueron identificados como: Daniel David Dinamarca Rodríguez (32), Aiker Alexander García Villaroel (20), Wileanyer Daveliux Fernández Zarraga (20) y Brailyn Alfredo Pacheco González, de 25 años.

Las autoridades informaron, que Garnier se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas, junto a los cuatro hombres, quienes estaban con sus parejas.

Sin embargo, Garnier irrespetó a una de las féminas, motivo por el cual los victimarios le propinaron una fuerte golpiza que le causó la muerte, utilizando armas blancas y golpeándolo con un segmento de viga.

Luego de cometer el homicidio, los victimarios dejaron el cuerpo sin vida en el baño de la vivienda. Al día siguiente, regresaron al lugar con la intención de ocultar el cuerpo, procediendo a desmembrarlo con armas blancas. Sin embargo, no lograron culminar su objetivo, dejando al occiso en la planta baja del inmueble para luego darse a la fuga.

Como elementos de interés criminalístico se colectaron tres sábanas, un segmento de una viga doble T, un machete, dos serruchos, una mandarria, un cuchillo, una navaja, una correa, varias prendas de vestir, un teléfono y una Empire Keeway, modelo RKV-200, placas AG3I73M; puestos a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

Listo el tobogán por donde bajará la Chinita a encontrarse con su pueblo

Listo el tobogán por donde bajará la Chinita a encontrarse con su pueblo

Vestir a la novia sale CARIÑOSO: Así que el que quiera casarse, a bajarse del bus

Vestir a la novia sale CARIÑOSO: Así que el que quiera casarse, a bajarse del bus

Dimitió el primer ministro de Francia

Dimitió el primer ministro de Francia

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La

La "Regla Eastwood": El conflicto que transformó Hollywood

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

León XIV: los migrantes

León XIV: los migrantes "no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

Noticias Relacionadas

Sucesos

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Entre seis hombre le asestaron una golpiza
Sucesos

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

A la inspectora le asestaron más de 10 balazos
Sucesos

De múltiples balazos mataron a hombre en Mérida

El infortunado, quien era apodado "El Pisco", quedó tendido a un costado de la vía donde fue avistado por varios pobladores y quienes dieron parte a las autoridades de esa región sobre lo sucedido. Hasta la fecha se desconoce el móvil del homicidio y quien o quienes lo consumaron.
Al Dia

Arrestaron a la mujer que agredió a su suegra de 73 años en Caracas

Las evidencias quedaron registradas en una camara de seguridad

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025