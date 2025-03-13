Ultimaron a venezolano cuando le daba el último adiós a su primo en el cementerio de Santa Marta

Un venezolano fue asesinado cuando se encontraba en el entierro de su primo, hecho ocurrido la tarde del miércoles 12 de marzo, en el cementerio San Miguel de Santa Marta.

Según testigos, familiares y amigos se disponían a entrar al camposanto cuando sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y le dispararon a Brian Parra de 24 años e hirieron a Fragelis Díaz, esposa del difunto, todos naturales de Punto Fijo, estado Falcón.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados hasta el centro asistencial más cercano, donde pese a los esfuerzo de los galenos de turno, Parra falleció; mientras que Díaz se encuentra recibiendo atención médica.

Noticia al Día / Cactus24