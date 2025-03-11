Ultimaron a venezolano cuando se desplazaba en su bicicleta por Maicao

De un disparo en la cabeza fue ultimado un venezolano, cuando se desplazaba en su bicicleta por Maicao.

La víctima, de nombre, Eloi Raldón Hernández, de 36 años, era natural de Caracas, donde se encuentra la mayor parte de su familia, sin embargo, otros parientes que se encuentran en el municipio de Maicao, serán los encargados del proceso del sepelio y todos los procesos legales tras la entrega del cuerpo.

Raldón, fue atacado a bala cuando se movilizaba en una bicicleta y fue interceptado por su victimario que se transportaba en una moto, quién se le acercó y sin mediar palabra le propinó un disparo en la cabeza, cayendo a un costado de la vía.

Este hecho quedó registrado en videos de cámaras de seguridad en la calle 9 entre carreras 17 y 18, en el sector del mercado público de Maicao, en el material se observa cuando el hampón desenfunda el arma de fuego y le dispara en una oportunidad.

Las autoridades acudieron rápidamente al lugar de los hechos. La Policía Nacional acordonó la zona mientras unidades de la Sijín y el CTI de la Fiscalía iniciaban las investigaciones para determinar el móvil del crimen. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Maicao, donde se confirmó su identidad a través de conocidos en el sector.

El venezolano trabajaba en la zona de cargue y descargue de mercancías en el mercado público de Maicao. No portaba documentación al momento del crimen y dejó en orfandad a tres menores que residen en Venezuela. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el paradero del responsable.

Noticia al Día / Agencias