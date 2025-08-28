Un accidente entre dos motos dejó tres heridos en Bachaquero

En horas de la tarde de este jueves 28 de agosto, se registró un accidente de motos en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, del estado Zulia. De acuerdo con versiones extraoficiales, un joven iba en su moto y presuntamente habría impactado por detrás contra una moto eléctrica donde iban una madre y su hija.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y bomberos locales llegaron al sitio del suceso, ubicado en la entrada de la calle Pollo Pinto.

Los heridos son Iván Alexander Zavala Briceño, de 25 años; Grisel Hernández, de 43 años, y una menor identificada bajo las siglas Y. A de 13 años.

En los videos difundidos se escucha los gritos de la infanta, mientras su mamá y el otro joven esperaban recibir ayuda.

Todos fueron trasladados hasta el hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda por la gravedad de sus heridas.

Noticia al Día con información de Jorman Cruz