Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Un accidente entre dos motos dejó tres heridos en Bachaquero

Todos fueron trasladados hasta el hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda por la gravedad de sus heridas

Por María Briceño

Un accidente entre dos motos dejó tres heridos en Bachaquero
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En horas de la tarde de este jueves 28 de agosto, se registró un accidente de motos en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, del estado Zulia. De acuerdo con versiones extraoficiales, un joven iba en su moto y presuntamente habría impactado por detrás contra una moto eléctrica donde iban una madre y su hija.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y bomberos locales llegaron al sitio del suceso, ubicado en la entrada de la calle Pollo Pinto.

Los heridos son Iván Alexander Zavala Briceño, de 25 años; Grisel Hernández, de 43 años, y una menor identificada bajo las siglas Y. A de 13 años.

En los videos difundidos se escucha los gritos de la infanta, mientras su mamá y el otro joven esperaban recibir ayuda.

Todos fueron trasladados hasta el hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda por la gravedad de sus heridas.

Lee también: Falleció una joven y otro resultó herido tras accidente vial en Lagunillas

Noticia al Día con información de Jorman Cruz

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezuela y Panamá reanudan servicios consulares desde el 1-Sep

Venezuela y Panamá reanudan servicios consulares desde el 1-Sep

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Billy Joel Anunció el estreno de su Documental Biográfico And So It Goes

Billy Joel Anunció el estreno de su Documental Biográfico And So It Goes

Trasplante de corazón: Un nuevo latido, viejas emociones y el eterno misterio del alma

Trasplante de corazón: Un nuevo latido, viejas emociones y el eterno misterio del alma

La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense

La Vinotinto y Argentina se reencontrarán en amistoso internacional en suelo estadounidense

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana

Dos detenidos por ataque a caravana de Milei: El mandatario contesta a las denuncias de corrupción contra su hermana

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Jenni Rivera será incluida en Salón de la Fama como persona distinguida de una universidad en EEUU

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Murió el actor Eusebio Poncela, rostro icónico de ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Con 102 años es la persona más longeva en escalar el monte Fuji

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

Pablo López está cerca de su regreso con Mellizos

"Agresiones deben ser detenidas": Cancilleres de Venezuela y Brasil sobre despliegue de EE.UU. en Caribe

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Privaron de libertad a padre que presuntamente abusaba sexualmente de su hija adolescente en Cabimas

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Maternidad con canas: Lidiane Machado inspira a todas las edades

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Alcaldía de Maracaibo aplicará medidas contra uso especulativo del dólar en el casco central

Noticias Relacionadas

Nacionales

Fiscal Tarek prohíbe la práctica de motopiruetas en vías públicas

En junio de 2024, el mandatario Nicolás Maduro declaró a las motopiruetas como deporte nacional de Venezuela
Entretenimiento

Huáscar Barradas pide a las autoridades control sobre "guerras de carro" con música a todo volumen en Santa Lucía

El llamado es a cuidar a Santa Lucía que es cuna de la gaita
Zulia

Zulia aumenta a 176 puntos para alistamiento del pueblo en la Milicia Bolivariana

De 303 a 576 Cuadrantes de Paz
Zulia

CUIDADO

Transeúntes de la avenida La Limpia, a la altura del Centro Comercial Galería Mall, deben de tener cuidado al momento…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025