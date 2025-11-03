Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un joven muerto fue el saldo que dejó la explosión de una residencia, en Los Robles del municipio Maracaibo, estado Zulia.

La explosión ocurrió el pasado martes 28 de octubre. El joven, identificado como, César, se encontraba dentro de una pequeña pieza de la residencia junto a una mujer, cuando ocurrió la explosión.

El estallido aterró a sus demás inquilinos, quienes de inmediato salieron para ver lo que ocurría, observando la puerta principal y las ventanas destruidas.

El joven César resultó herido y fue llevado de urgencias a un centro de salud, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció la madrugada del domingo 2 de noviembre debido a la gravedad de sus heridas. Se conoció, que la mujer, cuya identidad y parentesco se desconoce, sigue bajo observación médica.

Presuntamente, César habría indicado que la explosión ocurrió tras haber prendido un cigarro, sin embargo, esta información no fue corroborada por las autoridades competentes, quienes comenzaron las investigaciones pertinentes del caso para determinar las causas del suceso.

Noticia al Día