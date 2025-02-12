Un hombre muerto y su hija herida al lanzarse de un puente en Mérida

Un hombre fallecido y su hija herida fue el trágico saldo que dejó su decisión: Suicidarse.

Los hechos ocurrieron en el Puente Real, ubicado en la parroquia Lagunillas del municipio Sucre del estado Mérida.

De acuerdo con el reporte del secretario de seguridad y paz de la Gobernación, Jhonny Nava, el hombre identificado como, Miguel Ángel de Jesús Newman Chacín, de 32 años de edad, falleció. Mientras que su hija, de 7 años, sobrevivió al impacto.

El hombre estacionó la moto a la altura del puente y luego tomó la fatal decisión de arrojarse al vacío junto a su hija, reseñó en su cuenta de Instagram, el periodista Iván Alfonso Rivera.

Así mismo, destacó: «la niña de 7 años, fue rescatada con vida, presentando politraumatismo generalizado, fractura de extremidades superiores e inferiores, siendo estabilizada y trasladada hasta el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA)».

En el lugar se presentaron comisiones del Cuerpo de Bomberos de Mérida, así como funcionarios de Polímerida y otros organismos de seguridad, destacó Nava. Las autoridades se encuentran investigando las causas del incidente.

«Lamentamos profundamente este trágico suceso en el que una persona se ha quitado la vida y ha dejado a una niña gravemente herida. Nuestros funcionarios actuaron de inmediato para atender la emergencia y rescatar a la menor. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes para determinar las causas que llevaron al ciudadano a tomar tan lamentable decisión y evitar que este tipo de hechos se repitan», reiteró Jhonny Nava.

Noticia al Día / Centro de Noticas Venezuela