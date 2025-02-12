Lunes 25 de agosto de 2025
Sucesos

Un hombre muerto y su hija herida al lanzarse de un puente en Mérida

El hombre estacionó la moto en el puente y tomó la fatal decisión

Por Greily Nuñez

Un hombre muerto y su hija herida al lanzarse de un puente en Mérida
Un hombre fallecido y su hija herida fue el trágico saldo que dejó su decisión: Suicidarse.

Los hechos ocurrieron en el Puente Real, ubicado en la parroquia Lagunillas del municipio Sucre del estado Mérida.

De acuerdo con el reporte del secretario de seguridad y paz de la Gobernación, Jhonny Nava, el hombre identificado como, Miguel Ángel de Jesús Newman Chacín, de 32 años de edad, falleció. Mientras que su hija, de 7 años, sobrevivió al impacto.

El hombre estacionó la moto a la altura del puente y luego tomó la fatal decisión de arrojarse al vacío junto a su hija, reseñó en su cuenta de Instagram, el periodista Iván Alfonso Rivera.

Así mismo, destacó: «la niña de 7 años, fue rescatada con vida, presentando politraumatismo generalizado, fractura de extremidades superiores e inferiores, siendo estabilizada y trasladada hasta el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA)».

En el lugar se presentaron comisiones del Cuerpo de Bomberos de Mérida, así como funcionarios de Polímerida y otros organismos de seguridad, destacó Nava. Las autoridades se encuentran investigando las causas del incidente.

«Lamentamos profundamente este trágico suceso en el que una persona se ha quitado la vida y ha dejado a una niña gravemente herida. Nuestros funcionarios actuaron de inmediato para atender la emergencia y rescatar a la menor. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes para determinar las causas que llevaron al ciudadano a tomar tan lamentable decisión y evitar que este tipo de hechos se repitan», reiteró Jhonny Nava.

Noticia al Día / Centro de Noticas Venezuela

Noticias Relacionadas

Internacionales

Trump: "Ya no gastamos dinero en Ucrania"

"Ya no gastamos dinero en Ucrania. Nos estaba estafando un presidente que no sabía lo que hacía", aseguró Trump ante la prensa, refiriéndose a su predecesor, Joe Biden
Sucesos

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Un fatídico accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este domingo 24 de agosto, dejó como resultado una mujer muerta y al menos tres personas heridas de gravedad (entre las que se encuentran dos niños), cuando el chofer de una camioneta negra y el de un vehículo pequeño, colisionaron de frente en la vía al sector Los Bucares del municipio Maracaibo.

Sucesos

Se hundió una gabarra petrolera en el Lago de Maracaibo, cerca de la costa del municipio Simón Bolívar

La embarcación, con el nombre de "Susana1″ y propiedad de una contratista, zozobró cerca de la Estación de Flujo TJ-7 en el Lago cuando repentinamente, comenzó a llenarse de agua a través de la proa. Había nueve tripulantes a bordo y todos fueron rescatados a tiempo por una comisión de PDVSA.

Sucesos

Policía científica adelanta las investigaciones sobre la intoxicación masiva que hubo en San Francisco

Así lo dio a conocer este domingo 24 de agosto a través de un contacto telefónico con NAD el comisario José Primera, Secretario de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, resaltando que las averiguaciones ya están bien adelantadas y que es el referido organismo el encargado de ofrecer los resultados que determinarán los verdaderos motivos que originaron la intoxicación.


