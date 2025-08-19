Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Una mujer, de 44 años de edad, fue asesinada por su marido, un sujeto identificado como Cruz Deninson Rincón Lozano, cuando se encontraban en una lujosa propiedad ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador de Valencia, estado Carabobo. La víctima se llamaba Nuvis Indira Perozo.

Varios medios locales de esa región central del país, reportaron que la pareja estuvo compartiendo en una finca cuya dueña era la misma Nuvis Indira Perozo y que tras sostener una acalorada discusión, mientras se bañaban en una piscina, Rincón Lozano la sometió y la sumergió hasta ahogarla.

Luego embarcó una camioneta marca Toyota, modelo Tacoma de color gris, también propiedad de la infortunada mujer y huyó del lugar. Dos horas después, el vehículo fue localizado a unos siete kilómetros de la urbanización El Safari, abandonado cerca de la estación de servicio El Prado en la autopista sur.

Al parecer, varias personas que estaban en la parte interna de la casa propiedad de Nuvis, se percataron de lo sucedido y salieron al área de la piscina. Tras sacarla y tratar de reanimarla, la víctima fue llevada a un centro asistencial en Tocuyito, pero ya no tenía signos vitales.

Del asesino trascendió que es un reconocido barbero en Valencia y que, presuntamente, horas después de consumar el femicidio se entregó a las autoridades policiales, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ningún organismo.

Noticia al Día / Con información de El Carabobeño