Motorizado herido en Bella Vista con 5 e’ Julio

Un motorizado resultó herido la mañana de este miércoles 27 de agosto, luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, abandonándolo en la calle.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 am, en la avenida Bella Vista con 5 de Julio, en el municipio Maracaibo. De momento, se desconoce el estado de salud de la víctima y la identidad del conductor responsable.

Autoridades policiales se encuentran en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Noticia al Día

Fotos Josué Carrillo