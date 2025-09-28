Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Un motorizado perdió la vida al impactar contra una camioneta, en el sector La Frontera, parroquia San Rafel del municipio Mara.

El accidente vial fue reportado a las autoridades policiales de la región, quienes llegaron al lugar para atender la situación, sin embargo, el motorizado yacía sin vida en la carretera.

La víctima quedó identificada como, Oliver Farias, según reseñó el periodista, Jhorman Cruz, a través de sus redes sociales.

Al parecer, el conductor de la camioneta no se encontraba en el sitio al momento de la llegada de las unidades de atención.

El cadáver fue llevado a la medicatura forense y los efectivos de tránsito comenzaron con las investigaciones pertinentes del caso.

Noticia al Día