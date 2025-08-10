Un motorizado muerto y una mujer herida dejó accidente de tránsito en Santa Bárbara del Zulia

Como Carlos Alfredo Camarillo, de 43 años de edad, fue identificado el hombre que este fin de semana perdió la vida tras volcarse mientras conducía una motocicleta en el municipio Colón.

El infortunado iba en compañía de una mujer llamada Roxy Elena Vera Araujo (43) por la carretera Santa Bárbara – El Vigía, cuando ocurrió el accidente poco antes de la media noche de este sábado 9 de agosto.

De acuerdo a lo reseñado por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la referida localidad, el chofer perdió el control de la moto, causándole la muerte inmediata, mientras que la dama sufrió una contusión en la región cervical.

Un grupo de Paramédicos trasladaron a la lesionada en una ambulancia hasta la emergencia del hospital III. Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), quienes levantaron el accidente y trasladaron el cadáver a la morgue del Hospital General Santa Bárbara.

Noticia al Día / Con información de Freddy Alvarado