Un muerto dejó accidente de tránsito en La Concepción

Un hombre de la tercera edad, identificado como José Gregorio Castro, perdió la vida en horas de la mañana de este domingo siete de septiembre, al ser arrollado por el chofer de un vehículo cuando atravesaba la avenida principal de La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.

Informes preliminares sobre este lamentable suceso indican que el accidente se produjo cuando el conductor de un carro pequeño, de color azul, perdió el control y tras impactar contra un poste de alumbrado público, se llevó por delante al infortunado hombre dejándolo moribundo.

Al parecer, el responsable del hecho se fugó mientras los testigos del choque y arrollamiento socorrían a la víctima, pero esta información no ha sido confirmada por ningún jefe policial. José Gregorio Castro fue llevado en ambulancia hasta el hospital General del Sur donde ingresó sin signos vitales.

Agentes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y del Cuerpo de Bomberos de La Concepción acudieron al lugar para atender la emergencia. Trascendió que José Gregorio Castro era conocido cariñosamente como "Macho" y trabajaba en el taller mecánico "Los come grasa".

Noticia al Día / Con información de puntodenoticiasrp y Evelio Notipiloto