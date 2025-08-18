Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Un hombre de 40 años murió como consecuencia de las intensas lluvias registradas la noche de este domingo, 17 de agosto en el sector el Amparo de la Carretera Vieja del Junquito en la parroquia Sucre de la capital del país.

Foto: cpablopalacios en Ig, Comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas

El cuerpo de Bomberos de Caracas informó que el infortunado conducía una moto y fue arrastrado por corriente de agua junto a otros vehículos.

"Varios vehículos entre ellos un vehículo tipo moto; la cual era conducida por el ciudadano Jesús Emilio Duran de 40 Años, quedó atrapado en la parte delantera de un vehículo de transporte público, quedando sin signos vitales", informó Palacios.

Al lugar del siniestro acudió la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, así como funcionarios de la Policía Nacional y CICPC.

Noticia al Día/Con infomación de Mundo UR