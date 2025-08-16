Un muerto y al menos nueve heridos dejó el vuelco de una buseta en la vía Punto Fijo-Coro

Un hombre fallecido y al menos nueve personas personas heridas dejó el vuelco de una buseta de transporte público de la línea Falcoven, que salió del Terminal de Pasajeros de Punto Fijo "Alí Primera" con destino a la ciudad de Coro. El accidente ocurrió después de la Aduana Subalterna Cararapa del SENIAT, en la carretera que une estas dos localidades.

La víctima fatal del siniestro fue identificada como Jorge Luis Zárraga, de 55 años de edad. Informes preliminares indican que a bordo de la unidad iban un total de 37 pasajeros. Los heridos fueron llevados por autoridades de Protección Civil hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro.

Cuatro de estos responden a los nombres de Rubén Alejandro Chirinos Alvarado, de 24 años de edad, trabajador de Corpoelec, Luis Ventura (68), Erika Hernández (40) Ana Parada (19), Gabriel García (19). Se pudo conocer que Jorge Luis Zárraga quedó aprisionado dentro de la buseta.

Así se desprende de un reporte realizado desde el lugar del accidente de tránsito. La persona fallecida quedó atrapada dentro de la buseta perteneciente a la línea Falcovén, que salió del Terminal de Pasajeros Alí Primera con destino al Terminal Polica Salas en la capital falconiana.

Las primeras informaciones recabadas en el lugar del suceso mencionan que la unidad sufrió un desperfecto mecánico, al partirse la barra estabilizadora, situación que el chofer no pudo controlar por lo que quedó al costado derecho de la vía Punto Fijo-Coro.

Personas que circulaban y organismos de seguridad socorrieron con hidratación y primeros auxilios a los involucrados en este hecho. La gran mayoría de los lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario de Coro.

Noticia al Día / Con información de Falcón Informativa.