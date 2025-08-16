Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Un muerto y al menos nueve heridos dejó el vuelco de una buseta en la vía Punto Fijo-Coro

La víctima fatal del siniestro fue identificada como Jorge Luis Zárraga, de 55 años de edad. Informes preliminares indican que a bordo de la unidad iban un total de 37 pasajeros. Los heridos fueron llevados por autoridades de Protección Civil hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro.

Por José Gregorio Flores

Un muerto y al menos nueve heridos dejó el vuelco de una buseta en la vía Punto Fijo-Coro
Los heridos fueron socorridos por funcionarios de PC. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un hombre fallecido y al menos nueve personas personas heridas dejó el vuelco de una buseta de transporte público de la línea Falcoven, que salió del Terminal de Pasajeros de Punto Fijo "Alí Primera" con destino a la ciudad de Coro. El accidente ocurrió después de la Aduana Subalterna Cararapa del SENIAT, en la carretera que une estas dos localidades.

La víctima fatal del siniestro fue identificada como Jorge Luis Zárraga, de 55 años de edad. Informes preliminares indican que a bordo de la unidad iban un total de 37 pasajeros. Los heridos fueron llevados por autoridades de Protección Civil hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro.

Cuatro de estos responden a los nombres de Rubén Alejandro Chirinos Alvarado, de 24 años de edad, trabajador de Corpoelec, Luis Ventura (68), Erika Hernández (40) Ana Parada (19), Gabriel García (19). Se pudo conocer que Jorge Luis Zárraga quedó aprisionado dentro de la buseta.

Así se desprende de un reporte realizado desde el lugar del accidente de tránsito. La persona fallecida quedó atrapada dentro de la buseta perteneciente a la línea Falcovén, que salió del Terminal de Pasajeros Alí Primera con destino al Terminal Polica Salas en la capital falconiana.

Las primeras informaciones recabadas en el lugar del suceso mencionan que la unidad sufrió un desperfecto mecánico, al partirse la barra estabilizadora, situación que el chofer no pudo controlar por lo que quedó al costado derecho de la vía Punto Fijo-Coro.

Personas que circulaban y organismos de seguridad socorrieron con hidratación y primeros auxilios a los involucrados en este hecho. La gran mayoría de los lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario de Coro.

Noticia al Día / Con información de Falcón Informativa.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Nubarrones y un fresquito sabroso anuncia que viene lluvia en Maracaibo este sábado 16-Ago

Nubarrones y un fresquito sabroso anuncia que viene lluvia en Maracaibo este sábado 16-Ago

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro:

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Noticias Relacionadas

Sucesos

Un muerto y al menos nueve heridos dejó el vuelco de una buseta en la vía Punto Fijo-Coro

La víctima fatal del siniestro fue identificada como Jorge Luis Zárraga, de 55 años de edad. Informes preliminares indican que a bordo de la unidad iban un total de 37 pasajeros. Los heridos fueron llevados por autoridades de Protección Civil hasta el hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro.
Al Dia

Wilmer Ramírez formará parte de Tele Tuya tras polémica salida de Venevisión

Ramírez renunció a Venevisión, con una mezcla de frustración y dignidad.
Al Dia

Un soldado muerto y siete heridos en taque con dron en Colombia

El ataque ocurrió mientras los soldados hacían operaciones de monitoreo de la seguridad

Al Dia

Gobernación del Zulia activó plan de monitoreo y contingencia ante las precipitaciones

Este plan se implementó en los municipios de Maracaibo, San Francisco, Mara, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025