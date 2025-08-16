Un muerto y once heridos tras vuelco de un camión en Guajira: Entre las víctimas hay varios niños

Un accidente de tránsito ocurrido en horas del mediodía de este sábado 16 de agosto, dejó como resultado una persona muerta y otras once heridas, cuando un camión se volcó en la vía hacia el poblado de Cojoro, específicamente en la entrada del sector San Francisco, municipio Guajira.

Informes preliminares de este lamentable suceso indican que la mayoría de las víctimas lesionadas son menores de edad, quienes fueron llevados hasta el Hospital Nacional de Paraguaipoa, en la referida localidad, según informó el periodista Algimiro Montiel en sus redes sociales.

La víctima fatal del vuelco fue identificada como Vicente González. Algunos de los heridos responden a los nombres de Flor Morales (32), Lilia González (62), Ana Luisa González (48), Mariana Morales (42), Mayerlis Castillo (37), Yalexis Castillo (51) y otros cuatro adolescentes entre 15 y 17 años de edad.

Noticia al Día / Con información de Algimiro Montiel