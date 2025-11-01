Un muerto y tres heridos dejó choque múltiple entre motorizados en rodada de "Haloween" en la Vela de Coro

Un joven muerto y otros tres heridos fue el saldo de un choque múltiple entre motorizados ocurrido en horas de la madrugada de este sábado primero de noviembre, en una zona conocida como Paseo de las Banderas, frente a la oficina del SAIME, municipio Colina en la Vela de Coro, estado Falcón.

La víctima fatal del hecho respondía al nombre de Reinaldo Sánchez, de 25 años de edad, conocido como "Totoño", quien murió a causa de traumatismo craneal severo, según indicaron los reportes policiales del accidente. La rodada en moto inició la noche del pasado viernes en Coro y sus participantes recorrieron los municipios Miranda y Colina de la referida entidad.

Los tres heridos fueron identificados como Osdaly Riera (24), quien presentó fractura en miembro inferior derecho a la altura de la rótula politraumatizada y escoriaciones múltiple; Saimir Naranjo (18) sufrió politraumatizado y raspones y Anderson David Perozo (26) con politraumatismo generalizado. Se desconocen características de las motos involucradas en el accidente.

Se trata del primer muerto en accidente en moto en noviembre, luego de una reducción significativa de dos en octubre tras los siete en septiembre a partir de lo cual arreciaron los operativos policiales más drásticos contra la anarquía de motorizados, acción que lamentablemente este viernes, noche de Halloween, fue insuficiente ante semejante caravana de motorizados sin control y el agravante del alcohol y la imprudencia.

Noticia al Día / Con información de Gerardo Morón