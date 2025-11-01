Sábado 01 de noviembre de 2025
Al Dia

Un muerto y tres heridos dejó choque múltiple entre motorizados en rodada de "Haloween" en la Vela de Coro

La víctima fatal del hecho respondía al nombre de Reinaldo Sánchez, de 25 años de edad, conocido como "Totoño", quien murió a causa de traumatismo craneal severo, según indicaron los reportes policiales del accidente. La rodada en moto inició la noche del pasado viernes en Coro y sus participantes recorrieron los municipios Miranda y Colina de la referida entidad.

Por José Gregorio Flores

Un muerto y tres heridos dejó choque múltiple entre motorizados en rodada de
Reinaldo Sánchez, de 25 años, conocido como "Totoño", del sector Pantano Abajo de Coro, quedó identificado el hoy occiso quien sufrió traumatismo craneal severo. Foto: Gerardo Morón.
Un joven muerto y otros tres heridos fue el saldo de un choque múltiple entre motorizados ocurrido en horas de la madrugada de este sábado primero de noviembre, en una zona conocida como Paseo de las Banderas, frente a la oficina del SAIME, municipio Colina en la Vela de Coro, estado Falcón.

Los tres heridos fueron identificados como Osdaly Riera (24), quien presentó fractura en miembro inferior derecho a la altura de la rótula politraumatizada y escoriaciones múltiple; Saimir Naranjo (18) sufrió politraumatizado y raspones y Anderson David Perozo (26) con politraumatismo generalizado. Se desconocen características de las motos involucradas en el accidente.

Se trata del primer muerto en accidente en moto en noviembre, luego de una reducción significativa de dos en octubre tras los siete en septiembre a partir de lo cual arreciaron los operativos policiales más drásticos contra la anarquía de motorizados, acción que lamentablemente este viernes, noche de Halloween, fue insuficiente ante semejante caravana de motorizados sin control y el agravante del alcohol y la imprudencia.

Noticia al Día / Con información de Gerardo Morón

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

