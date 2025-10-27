Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Un niño muerto y varios heridos fue el saldo que dejó un accidente vehicular, en la carretera que une las poblaciones de El Playón y Cata, estado Aragua.

El hecho ocurrió la mañana del domingo 26 de octubre, cuando la camioneta en el que iba el pequeño, junto a otros 18 pasajeros, cayó por un barranco a unos 200 metros de profundidad.

Extraoficialmente, indicaron que el conductor perdió el control del vehículo. Se presume que la causa probable de la caída fue que la camioneta impactó contra un hueco en la carretera antes de desbarrancarse.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar con exactitud la causas del accidente y las posibles responsabilidades. La identidad y estado de salud del resto de los ocupantes no se conocen hasta el momento.

Noticia al Día / Diario El Oriental