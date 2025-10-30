Jueves 30 de octubre de 2025
Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

La sección más afectada fue la de 5° grado, sin embargo, decidieron suspender las actividades hasta que se esclarezcan los hechos y el presunto químico que contenía el frasco del perfume.

Por Greily Nuñez

Foto: Redes sociales
Un perfume intoxicó a nueve niños del colegio, Juan Crisóstomo Falcón, en el sector Robinson Medina del barrio Integración Comunal, en Maracaibo, estado Zulia.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 28 de octubre, cuando una estudiante de 5° grado llevó un perfume a la institución y estando en el salón de clases comenzó a rociarlo, informaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

El fuerte olor empezó a hacer estragos en sus compañeros y estudiantes de otras secciones, quienes resultaron severamente afectados.

Las alarmas se encendieron y con ello el llamado a las autoridades del cuerpo de Bomberos y funcionarios policiales, quienes acudieron al lugar para trasladar a los estudiantes hasta el hospital Chiquinquirá. Los niños quedaron hospitalizados.

La fuente agregó, que la sección más afectada fue la de 5° grado, sin embargo, decidieron suspender las actividades hasta que se esclarezcan los hechos y el presunto químico que contenía el frasco del perfume.

