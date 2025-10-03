Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente perdió la vida y su madre resultó herida de gravedad al ser impactadas por un rayo, en la población de Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero del estado Mérida.

La víctima fatal fue identificada como Nerimar Rodríguez, de 16 años de edad, quien trabajaba junto con su madre en una residencia del sector El Conejo, en el eje del páramo. Ambas fueron impactadas por la descarga eléctrica.

La madre fue trasladada al Hospital Luis Razetti, en la ciudad de Mérida.

Las autoridades han reiterado advertencias a la población del páramo sobre la necesidad de tomar precauciones extremas durante tormentas eléctricas.

