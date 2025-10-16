Jueves 16 de octubre de 2025
Sucesos

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Una mujer de 45 años, falleció trágicamente en el sector Los Cardones

Por Ernestina García

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas
Las intensas precipitaciones caídas en las últimas horas sobre Caracas provocaron una víctima mortal, el colapso de una vivienda y serias afectaciones en importantes arterias viales de la capital.

Una mujer de 45 años, falleció trágicamente en el sector Los Cardones de la parroquia El Valle tras ser arrastrada por una fuerte corriente de agua.

Según el periodista de sucesos Román Camacho, la víctima se desplazaba en motocicleta junto a su pareja. Al intentar cruzar una calle inundada, fueron impactados por un objeto que los derribó. La mujer quedó atrapada bajo un vehículo y, lamentablemente, falleció por inmersión.


Las lluvias también causaron el derrumbe total de una vivienda en el sector Las Brisas de la Cota 905. Cinco integrantes de la familia afectada fueron desalojados de la zona y posteriormente trasladados a un refugio por las autoridades competentes.

En cuanto a la infraestructura vial, se reportaron derrumbes que generaron retrasos en el tránsito vehicular en dos puntos claves.

La autopista Gran Mariscal de Ayacucho (AGMA). La vía La Bonanza en la zona de Tazón.

Las autoridades actuaron de inmediato y lograron restablecer el flujo vehicular en ambos tramos sin mayores incidentes, normalizando la circulación tras las contingencias.

Noticia al Día/UR

