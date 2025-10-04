Una joven se lanzó desde el quinto piso del Sambil en Chacao

Una joven falleció este sábado 4 de octubre, tras lanzarse del quinto piso del Centro Comercial Sambil, ubicado en el municipio Chacao, estado Miranda.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la joven y la edad.

Al lugar del hecho llegaron cuerpos de seguridad y rescate, quienes acordonaron la zona. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconocen mayores detalles del suceso.

Noticia al Día con información de El Periodiquito