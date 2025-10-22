"Una moto cuesta 900 dólares, pero colocarle al herido unas barras, tornillos y placa sale en 7 mil dólares": Gobernador de Lara

Los accidentes de tránsito siguen en aumento en el país y con ello las graves lesiones y muertes que estos impactos ocasionan.

A diario ocurren más de cinco choques en cada comunidad, parroquia, municipio o estado de la región, llenando de casos las emergencias de los centros asistenciales.

Por su parte, el Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, abordó la crítica situación de los accidentes viales, señalando que los motorizados son el foco principal del problema, con un ingreso diario de cinco heridos por accidentes de motos en los hospitales.

Ante la grave problemática, el mandatario indicó: "Una moto cuesta alrededor de 900 dólares, pero colocarle unas barras, unos tornillos y una placa, cuesta 7 mil dólares", esto refiriéndose al tratado que se le debe realizar al paciente, así como también la carga financiera y humana para el sistema de salud, reseño el medio Noticias Barquisimeto.

El Gobernador de Lara manifestó nuevas medidas para comenzar a disminuir estos accidentes en su región.

Multa por primera infracción.

Decomiso de la moto por dos meses por la segunda falta, incluso si es su medio de trabajo.

Noticia al Día