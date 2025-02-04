Una mujer muerta dejó el incendio de una casa en Carabobo: Sus tres hijos y su pareja están heridos

Rosmery Aguillar (33) falleció este lunes producto de quemaduras de tercer grado. Sus hijos y su pareja, José Gil (34), permanecen recluidos en el hospital Dr. Enrique Tejera en Valencia

Una mujer, de 33 años de edad, identificada como Rosmery Aguillar, murió este lunes luego de sufrir graves quemaduras durante un voraz incendio registrado en su domicilio, ubicado en la cuarta etapa de la urbanización Villas del Centro, municipio San Joaquín, en el oriente del estado Carabobo.

Su pareja, de nombre José Gil (34) y sus tres hijos con edades comprendidas entre 16,14 y 10 años, fueron llevados por funcionarios bomberiles hasta la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, donde permanecen recluidos con lesiones de segundo y tercer grado.

Informes preliminares indican que el incendio se produjo en la vivienda, pasada las siete de la mañana de este domingo, producto de un cortocircuito que generó por recalentamiento de la brequera, según reseñó el diario El Carabobeño en su página web.

Como era domingo, el grupo familiar decidió dormir un poco más de lo acostumbrado, y no se percataron de que se había producido el cortocircuito. Al despertar e intentar salir, estaban casi que atrapados y todos sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Trascendió que dentro de la casa se encontraban dos motocicletas. Las llamas alcanzaran la sala y dos cuartos. Los vecinos ayudaron a sacar a los quemados de la vivienda hasta que llegaron funcionarios de Proetección Civil y del Cuerpo de Bomberos de San Joaquín.

Ayuda

Familiares de los pacientes pidieron ayuda a la gobernación de Carabobo y a cualquier otra institución, para que les colaboren con los medicamentos e insumos que están necesitando. Solicitan inyectadoras de 20, 10 y 5cc, vitamina C en ampollas, de las cuales se requieren 12 diarias, buretas y dexametazona, que se necesitan tres diarias por paciente.

Noticia al Día / El Carabobeño