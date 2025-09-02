Una mujer muerta y dos heridos tras choque entre camión y un carro en San Francisco

Una mujer muerta y dos heridos fue el lamentable resultado de un estruendoso choque registrado a tempranas horas de la mañana de este martes dos de septiembre entre un vehículo y un camión en el sector Negro Primero, parroquia Domitila Flores, en el municipio San Francisco.

El primer reporte policial del suceso indica que la víctima fatal respondía al nombre de Miriam Cárdenas, de 76 años de edad, quien murió en el sitio de la colisión dentro de un Chevrolet, modelo Malibú, de color dorado, que presuntamente fue impactado por un Ford blanco, modelo Super Dutty.

Entre los heridos figura un menor de edad y un joven identificado como Enyerbert Moreno Puche (21), quienes fueron socorridos por testigos del siniestro. La fatal colisión generó un gran congestionamiento vehicular que se extendió por casi hora y media debido a las labores de rescate.

Trascendió que el conductor del Malibú, identificado como Kelvis Astudillo (78), milagrosamente resultó ileso y no ameritó intervención médica, caso contrario de Juan Meleán, chofer del Super Dutty, quien debido a la atribulación presentó una crisis hipertensiva y dolor en el pecho.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio San Francisco, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y del CPBEZ, llegaron en tiempo record al corredor vial del sector Negro Primero para iniciar las labores de investigación y ejecutar las labores de rescate.

