Domingo 21 de septiembre de 2025
Sucesos

Una niña muerta y su madre gravemente herida al ser arrolladas por un venezolano en Houston

Un choque entre dos vehículos provocó la muerte de una niña, así como severas heridas en su madre. Al parecer,…

Por Greily Nuñez

Una niña muerta y su madre gravemente herida al ser arrolladas por un venezolano en Houston
Un choque entre dos vehículos provocó la muerte de una niña, así como severas heridas en su madre.

Al parecer, el chofer de nacionalidad venezolana, conducía en estado de ebriedad por la cuadra 10900 de Bammel North Houston Road, cuando se pasó un semáforo en rojo e impactó contra el vehículo en el que viajaban madre e hija.

El venezolano, de nombre, Joel González Chacín, de 41 años, compareció este martes por los hechos ocurridos el 1 de diciembre. El venezolano enfrenta cargos por homicidio. Además, dejó a la mamá de la niña en estado grave y los galenos le advirtieron que tendrá que atravesar una larga recuperación.

“Su vida ha cambiado para siempre”, afirmó Sharhonda Collins, miembro de la familia, durante la audiencia judicial. “No solo perdió a su hija, sino también la posibilidad de vivir la vida como antes”.

Se fugó

El caso generó indignación por las acciones del acusado tras el choque. Según los fiscales, González Chacín, en lugar de ofrecer ayuda, salió del vehículo y comenzó a tomar fotos del accidente, reseñó el medio click2houston.

“Es algo que nunca habíamos visto antes”, dijo un representante de la División de Delitos Vehiculares del Condado de Harris. Luego de fotografiar la dantesca escena que había ocasionado, no llamó a los servicios de emergencia, sino que se dio a la fuga.

Aunque su fianza se fijó en 150.000 dólares, una orden de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) complica su posible liberación. Además, los fiscales han solicitado que, de ser liberado, se le imponga un monitor de tobillo SCRAM para detectar cualquier consumo de alcohol.

Noticia al Día / Caraota Digital

