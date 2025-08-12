Martes 12 de agosto de 2025
Sucesos

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

Esta noticia reseñada por El Tiempo de Bogotá para el pelo: El 8 de julio, Jorden Nicole Borders, de 34…

Por Josue Carrillo

Esta noticia reseñada por El Tiempo de Bogotá para el pelo: El 8 de julio, Jorden Nicole Borders, de 34 años, fue condenada a 39 años de prisión en el condado de Crow Wing, Minnesota. Se descubrió que Borders había abusado gravemente de sus tres hijos para que parecieran enfermos. Su objetivo era obtener grandes sumas de dinero a través de ayudas del gobierno y donaciones de organizaciones benéficas.

A finales de 2022, un patrón de comportamiento poco común en la salud de los hijos de Borders encendió las alarmas de los doctores en varios hospitales. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de su hijo de 9 años, quien tenía un nivel de hemoglobina alarmantemente bajo sin razón médica aparente. Esto despertó las sospechas de los médicos sobre la posibilidad de que estuviera siendo manipulado intencionalmente.

Con El Tiempo-

Una vaina enfermiza y loca: Le sacaba la sangre al hijo para que se viera enfermo

