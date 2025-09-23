Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

La venezolana Johanna Castillo Peraza, de 39 años, fue asesinada a tiros en el estado Colima Manzanillo, en México. Su hija mayor resultó herida en el ataque.

Al parecer, Castillo Peraza conducía su vehículo hacia su lugar de residencia, cuando hombres armados le dispararon sin contemplación.

La hija de Castillo fue alcanzada por las balas y permanece hospitalizada bajo estrictos cuidados médicos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones del caso y manejan la venganza como presunta hipótesis del hecho. No descartan que se haya tratado de un sicariato, reseñó Primicia Portuguesa.

Johanna Castillo Peraza estuvo residenciada en el sector “Los Próceres” en Guanare, estado Portuguesa. Tenía cuatro hijos. Su familia espera que se esclarezca el crimen y se haga justicia. Actualmente, recaudan fondos para repatriar el cuerpo y cubrir los gastos médicos de la lesionada.

